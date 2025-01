Musical retrata infância de Nelson Mandela na Caixa Cultural

"Menino Mandela" vai abordar a trajetória do ex-presidente da África do Sul

Será realizado em Fortaleza - nos os dias 24, 25, 26 e 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro - o musical infantil “Menino Mandela” na Caixa Cultural. O enredo vai abordar a infância do ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela (1918-2013).

Com poesia e leveza, canções originais, bonecos e danças africanas, o espetáculo vai mostrar o encontro de Mandela criança e sua neta Zoe para apresentar ao público o menino Rolihlahla (posteriormente rebatizado Nelson) em uma viagem no tempo.