Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (25/11/2024)

Um filme internacional será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 25 de novembro (25/11/2024). A produção começa a partir de 22h30min, na TV Globo, após "Mania de Você". Com Michael B. Jordan, "Creed III" tem direção do próprio Michael B. Jordan.

Em Creed III, Adonis Creed está no auge de sua carreira como boxeador e construindo uma vida sólida com sua família. No entanto, seu passado volta à tona quando Damian Anderson, um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, retorna após cumprir uma longa sentença na prisão.