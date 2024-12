Sprinter elétrica muda pouco no visual e muito na motorização

Frente e costas da van e-Sprinter / Crédito: Divulgação/Stellantis

A van Sprinter ganhou versão eletrificada no Brasil. Depois de estrear na Europa e nos Estados Unidos, ela inaugura uma nova fase da Mercedes-Benz no segmento de veículos comerciais leves, na esteira do processo de transição energética em curso no mercado automotivo brasileiro.

Batizada de eSpringer, a van mantém o visual do modelo a combustão. O POVO testou a versão furgão da van em Itupeva (SP), num trajeto urbano de aproximadamente 12 km. Olhando por fora, só os mais atentos percebem de primeira os logotipos exclusivos —e discretos— que identificam o veículo elétrico. Um deles fica na traseira e o outro um pouco à frente da porta do motorista.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Até mesmo a grade frontal, geralmente não usada em veículos eletrificados, foi preservada no modelo a bateria. É ela que faz a Springer elétrica permanecer com a mesma "cara" de antes. Sob a grade, chama a atenção o logo da Mercedes posicionado ao centro, que encobre a entrada para recarga, por onde a van recebe energia e a transfere para a bateria.



E por falar em bateria, destaque para a autonomia de até 478 km (ciclo WLTP), a maior do segmento. O tempo de carregamento pode variar de acordo com o tipo de corrente utilizada. Na corrente alternada, pode levar até 11h para atingir 100%. O intervalo reduz para cerca de 93 minutos (1h33) na corrente contínua. Veja imagens do modelo Carregamento da e-Sprinter Crédito: Luciano Cesário/O POVO Bancos passageiros da e-Sprinter Crédito: Luciano Cesário/O POVO Volante da e-Sprinter Crédito: Luciano Cesário/O POVO Potência

O motor elétrico que equipa a nova versão entrega 200 cv —antes era 170 cv— e torque de 40 kgfm. A eSprinter também conta com tração nas rodas traseiras, o que segundo a fabricante deixa o veículo mais forte.



A bateria da modelo eSprinter Truck tem 81 kWh. A capacidade sobe para 113 kWh na eSprinter Furgão e eSprinter Furgão Vidrado.

Modos de condução

O consumo de bateria está diretamente associado ao modo de condução selecionado pelo motorista. São três: Max Range (poupa mais a bateria), Economic (indicado para os trajetos urbanos, condições normais de uso) e Comfort (exige mais do motor e, portanto, consome mais bateria).

Na pista, a van parecia “preguiçosa” no modo Max Range, com resposta à aceleração muito lenta. O câmbio se comportou melhor no modo Comfort, impulsionando as retomadas e transpondo as ladeiras com mais facilidade. O modo Economic é sensivelmente mais eficiente do que o Max em pista plana, mas fica devendo força nos pontos mais íngremes.



Dimensões e capacidades

Com 4,25 toneladas de peso total, a eSprinter suporta carga útil entre 1.160 kg a 1.900 kg, dependendo da versão. A capacidade volumétrica varia de 10,5 m³ a 14 m³. Já o entre-eixos vai de 3,6 m a 4,2 m. Dimensões que, segundo a Mercedes, fazem da eSprint a maior van da categoria no Brasil.

As dimensões avantajadas, no entanto, não são sinônimo de veículo pesado. Ao volante, a sensação é de estar conduzindo um produto mais baixo e leve. A posição central da bateria, que deixa o centro de gravidade mais baixo, pode estar por trás dessa boa impressão de dirigibilidade.

Durante todo o percurso, a condução foi tranquila, confortável e silenciosa. Barulho mesmo, só aquele emitido pela forte chuva que banhava Itupeva no momento do teste.

Cabine premium



O interior conta com elementos já presentes nos carros de passeio da Mercedes-Benz, a exemplo do sistema Star/Stop, volante multifuncional e com teclas sensíveis ao toque, central multimídia 10” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de ar-condicionado digital de zona única.

A eSprinter também traz o sistema “Hi, Mercedes”, que usa a inteligência artificial para executar tarefas básicas, como ligar o som, regular a temperatura ambiente ou baixar os vidros. Tudo pode ser feito por comando de voz, sem a necessidade de usar as mãos.

Versões

A van elétrica da Mercedes-Benz estreia no Brasil em três configurações com preço sugerido a partir de R$ 482,9 mil. Veja dados de cada modelo: