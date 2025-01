Omar Aziz critica escolha de Gleisi para Secretaria-Geral do Governo: "Ela é militante"

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), deve assumiu pasta no Governo Federal / Crédito: Pedro França

Senador pelo Estado do Amazonas, Omar Aziz (PSD) criticou a indicação da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) para Secretaria-Geral da Presidência, substituindo Márcio Macêdo. A declaração de Omar foi dada durante entrevista ao programa UOL News na manhã desta quarta-feira, 29. “(A indicação de Gleisi) não será boa para o presidente Lula. Eu adoro a Gleisi, a Gleisi é minha amiga, não tenho nada contra ela, mas ela é militante.” disse o senador. Além do cargo de parlamentar, Gleisi tem um cargo na executiva do partido, sendo a presidente da legenda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda segundo o Aziz, as críticas de Gleisi a integrantes do governo, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad, seria um problema. “A Gleisi faz críticas ao Haddad…Como é que você vai botar uma ministra que faz crítica a outro ministro? Me explica aí isso. Como é que você faz isso, hein? Eu queria entender o raciocínio.”

Críticas a Marina Silva Além de Gleisi, Aziz também criticou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo o parlamentar, a ministra se recusaria a sentar para dialogar com a bancada do agronegócio. “Veja bem, eu não suporto ministro militante dentro do governo e tenho aí restrições a ministro que não era nem pra estar aí, que lá atrás em 2003, 2004, inclusive saíram até do PT, porque não concordavam. É possível você discutir desenvolvimento sustentável com o agronegócio. Você não vê uma foto da ministra Marina sentada com lideranças do agronegócio há dois anos”, disse ele. Marina já foi algumas vezes ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos ou participar de audiências nas comissões das casas. Nas vezes que esteve presente, a ministra protagonizou embates com parlamentares bolsonaristas que se tornaram virais. Em uma das últimas vezes que compareceu à Câmara na Comissão de Agricultura, Marina Silva foi chamada de “capacho de ONGs”, pela deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC).