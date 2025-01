Janja e ministro devem ir a Roma por chefia brasileira de Aliança Contra a Fome

A primeira-dama Rosângela da Silva, a "Janja" deve embarcar para Roma no próximo mês para participar de uma reunião que definirá o presidente da Aliança Global de Combate à Fome. A primeira-dama vai acompanhar o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A previsão é que a viagem ocorra entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

O objetivo da viagem de Janja e Dias é conquistar a presidência da Aliança Global de Combate à Fome, um bloco multilateral formado por 142 membros entre países, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs). A iniciativa foi lançada durante a última Cúpula de Líderes do G-20, realizada no Rio em novembro do ano passado.

Como mostrou o Estadão, Janja não exerce cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que exerce funções de assessoria à primeira-dama e a acompanha em viagens ao exterior. O time de Janja conta com ao menos 12 pessoas e, desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gastou mais de R$ 1,2 milhão em viagens, entre custos com translado e diárias.

Apesar de não possuir cargo formal no governo, Janja viaja acompanhada do aparato de segurança oficial do País, formado por policiais e delegados federais.