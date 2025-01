O POVO News: Justiça bloqueia decreto de Trump contra imigrantes; "Ainda estou aqui" no Oscar

Segundo o entendimento do juiz, a medida do republicano é um "flagrante inconstitucional", disse em audiência que durou menos de uma hora.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 24. A programação aborda a decisão liminar do juiz federal John Coughenour, nessa quinta-feira, 23, que bloqueou a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, que retira a cidadania de bebês de pais imigrantes sem documentação ou temporários nascidos nos EUA a partir de fevereiro de 2025.

A programação repercute, ainda, as três indicações ao Oscar do filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. A obra, que conta com a participação de Fernanda Torres, Selton Melo e também com Fernanda Montenegro no elenco, concorre como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Torres.