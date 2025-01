Cunha delatou ter comprado votos de Aníbal Gomes e Vitor Valim para liderança do PMDB

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, citou dois, à época, deputados federais cearenses que teriam vendido os seus votos para eleger Hugo Motta, hoje no Republicanos, como líder do então PMDB.

Em uma tentativa sem sucesso de fechar um acordo para delação premiada na Operação Lava Jato, Cunha disse ter comprado os votos de Aníbal Gomes e do ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim, de acordo com informações publicadas no jornal Folha de S.Paulo. Na época, os parlamentares cearenses eram filiados ao PMDB.