Ligado a RC e Sarto, Samuel Dias assumirá pasta da Infraestrutura do Eusébio; veja outros nomes

Prefeito eleito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), anuncia nomes de secretários municipais

Após anunciada primeira leva de secretários municipais, o prefeito eleito Dr. Júnior (PRD) revelou nesta sexta-feira, 27, outros cinco nomes que comporão o secretariado do Eusébio, município distante 23 quilômetros de Fortaleza. Na lista está Samuel Dias, atual titular da Infraestrutura da capital cearense. "Estamos buscando pessoas que estejam compromissadas com o projeto Eusébio, com a obtenção de resultados e que tenham competência técnica para desempenhar suas funções", disse o chefe do Executivo municipal em publicação nas redes sociais.

Além de Samuel — que já atuou nos governos de Roberto Cláudio e de José Sarto, ambos do PDT —, Dr. Júnior anunciou que Israel Araújo permanece como presidente da Autarquia de Meio Ambiente e Controle Urbano (Amma), função que desempenha desde 2021; assim como Rejane Sales na Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Outro nome que continuará na mesma função é Daniel Paixão, que é procurador-geral do Município desde 2023. A Secretária da Cultura e Turismo ficará sob responsabilidade de Tarcísio da Cultura, lugar que ocupou de 2022 a 2024.



Eusébio: Quem são os novos secretários?

Samuel Dias - Secretaria de Infraestrutura Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Recursos Hídricos pela Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) da UFRJ. Atuou na Prefeitura de Fortaleza como secretário da Infraestrutura entre 2013 e 2016 e como secretário de Governo entre 2017 e 2020. Em 2021, retornou para Infraestrutura da Capital. Israel Araújo - Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Presidente da Autarquia desde 2021. Formado em Direito e Contabilidade, com pós graduação e mestrado.

Especialista nas áreas de Direito e Gestão de Pessoas, tem MBA em Gestão de Negócios. Além disso, foi secretário do Meio Ambiente de Fortim e coordenou a implantação do Plano Diretor Participativo Municipal. Daniel Paixão - Procuradoria-geral do Município (PGM) Está à frente da PGM desde 2023 e é servidor de carreira da Prefeitura do Eusébio desde 1998. Bacharel em Direito pela Faculdade 7 de Setembro, foi coordenador de apoio administrativo, gabinete do prefeito do Eusébio, e secretário-executivo da PGM.