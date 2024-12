Ronaldo Caiado é condenado a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, apoiado por Ronaldo Caiado no pleito deste ano, tem registro cassado pela Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador do Estado, Ronaldo Caiado (União) , por abuso de poder político nesta quarta-feira, 11. O prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União) , que recebeu apoio de Caiado no pleito deste ano, teve o registro cassado. Decisão também determina que eles fiquem inelegíveis por oito anos.

As investigações apontaram abuso de poder político por parte dos acusados, no ato de usar o Palácio das Esmeraldas, sede do governo Executivo, para organizar eventos de apoio à candidatura da chapa de Sandro e Cláudia, após o 1° turno das eleições municipais de 2024.