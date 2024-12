Médico diz que Lula "está com as funções neurológicas preservadas" após cirurgia

Médicos atualizam quadro de saúde do presidente Lula. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os médicos do Hospital Sírio-Libanês informaram que nenhuma função neurológica do presidente Lula foi afetada pela cirurgia ou pela hemorragia intracraniana. Ele está “bem” e “consciente”, comunicaram os médicos em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 9. Além disso, os profissionais de saúde disseram que Lula “encontra-se estável”, sem “alteração alguma". Sem alterações no movimento e fala, o presidente está "se alimentando bem, conversando normalmente e deverá ficar em observação nos próximos dias”. "Ele [o sangramento] comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas', destacou o cirurgião Marcos Stavale.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou ser submetido a uma cirurgia que durou cerca de duas horas na madrugada desta terça-feira, 10, por causa de uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro deste ano.

Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, às 4h da manhã desta terça, 10, o presidente foi à unidade de saúde em Brasília, “para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça". O boletim informa que a ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, provocada pelo acidente domiciliar sofrido há pouco mais de um mês, em 19 de outubro. Conforme as informações divulgadas na época, o presidente Lula escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a parte de trás da cabeça. Na ocasião, ele foi tratado e levou pontos - que podiam ser vistos em sua nuca. Lula caiu no banheiro e levou uma pancada na cabeça. Crédito: Evaristo Sá/ AFP

Após o exame de imagem feito em Brasília, na última segunda, 9, ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer uma "craniotomia para drenar o hematoma" - método cirúrgico usado para aliviar a pressão, quando há formação de um coágulo ou hemorragia. “O sangramento estava coagulado entre o cérebro e a meníngea - chamada membrana dura-máter. Foi um sangramento espontâneo e tardio”, conforme comunicaram os médicos responsáveis pela cirurgia. Nesse tipo de procedimento, uma parte do crânio é temporariamente removida para possibilitar o acesso ao cérebro. Esse método cirúrgico é feito para tratar diversas condições neurológicas, tais como tumores cerebrais, traumatismo, aneurisma, entre outros tipos.

Isso pode ocorrer em algumas das estruturas abaixo dos ossos, como o cérebro ou as camadas que revestem e protegem o sistema nervoso, chamadas de meninges. Em artigo assinado por especialistas do Centro Médico da Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, eles classificam a hemorragia intracraniana em quatro tipos, de acordo com o local. Segundo eles, a hemorragia pode ser: Epidural - entre o crânio e a dura máter, uma das membranas protetoras do sistema nervoso.



Subdural - abaixo da dura máter



Subaracnoide - abaixo da membrana aracnoide.



Intraparenquimal - nas próprias estruturas do cérebro. Segundo o artigo da Universidade de Nebraska, em casos de hemorragia intracraniana é preciso "avaliação neurocirúrgica imediata", como aconteceu com o presidente Lula.