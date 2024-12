Após derrota em 2012, Luizianne anunciou que não faria Réveillon de Fortaleza; relembre

À época, o Governo do Estado, sob gestão de Cid Gomes (PSB), assumiu a realização do evento

Fortalezenses foram surpreendidos na última quinta-feira, 5, com o anúncio do atual prefeito, José Sarto (PDT), sobre a redução do Réveillon de Fortaleza de três para apenas um dia de festa.



O evento, inicialmente marcado para acontecer nos dias 29, 30 e 31 deste mês, contaria com a participação de grades nomes da música nacional, como Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Somente as atrações do dia 31 estão confirmadas.