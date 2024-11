Catanho diz que Cid "é o nosso candidato ao Senado" e defende "olhar para frente"

FORTALEZA, CEARÁ, 17-09-2024: Jogo Político apresente sabatina com o candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O secretário estadual da Articulação Política, Waldemir Catanho, defendeu o nome de Cid Gomes (PSB) para reeleição ao Senado em 2026 e disse que é hora de "olhar para frente" após a ameaça do ex-governador de deixar a base governista após a escolha - já desfeita - do nome do deputado Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O candidato agora será Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Casa. "Cid é o nosso candidato ao Senado”, garantiu Catanho em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 26. LEIA TAMBÉM: Racha com Cid já é visto como "superado"

Questionado sobre como está a relação de Cid Gomes com o Governo do Estado, Catanho enalteceu a importância do grupo político do senador na composição da base do governo e de definiu o senador como o precursor do projeto que governa o Ceará desde 2006.

“O governador Cid tem um papel extremamente relevante na construção do que nós estamos fazendo no Ceará. Ele foi o precursor disso tudo a partir da sua eleição em 2006, eleição que se deu muito em apoio que o PT deu a ele naquele momento”, classificou o secretário. Catanho também destacou que Camilo confirmou que a candidatura de Cid à reeleição vai ter o apoio do PT. “O ministro Camilo fez uma declaração de que Cid é o nosso candidato ao Senado. Essa é a posição do governador Elmano, a posição do PT, posição acho que de todos os partidos da base. Por isso que eu entendo que é basicamente olhar pra frente”. Sobre a “quase” ruptura de Cid Gomes com o governador Elmano de Freitas, o secretário disse que o mais importante é olhar para frente, considerando o episódio como superado. “Olhar para frente, todos nós fazemos parte do mesmo projeto, todos estamos trabalhando pelo Ceará e a Assembleia é muito importante nisso. Isso é um episódio totalmente superado”.