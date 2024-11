O POVO News: Bolsonaro indiciado e mais perto da prisão; entenda as acusações da PF

A edição aborda a conclusão do inquérito da PF e as principais notícias do dia

O relatório final da Polícia Federal (PF) aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “líder” do grupo de 37 pessoas que organizou um plano de golpe de Estado no Brasil.

O programa O POVO News 1º edição realiza nesta sexta-feira, 22, sua 101ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Twitter e TikTok.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição aborda a trama golpista, em especial a conclusão do inquérito da PF e as principais notícias do dia.

