Eleições da OAB-CE ocorrem no próximo dia 19 novembro; veja detalhes

DUAS chapas concorrem nas eleições marcadas para a próxima terça-feira, 19 Crédito: FERNANDA BARROS

As eleições para a Ordem dos Advogados Brasileiros- Secção Ceará (OAB-CE) acontecem na próxima terça-feira, 19 de novembro. Serão escolhidos os dirigentes para o triênio 2025-2027, ocorrendo em Fortaleza e em também nas subseções que existem no interior do estado. O pleito acontecerá das 8h às 16h, com a eleição de Fortaleza acontecendo no Iguatemi Hall. O voto é obrigatório para advogados que estão adimplentes com a OAB Ceará, sendo isentos advogados licenciados e com voto opcional a partir dos 70 anos. A ausência injustificada é passível de multa.

Concorrem para a secção Ceará as chapas OAB por Você, com a advogada Christiane Leitão, e Reconecta OAB, com o advogado Fábio Timbó. Cada chapa deverá ser composta 50% por mulheres e 50% por homens, e, no mínimo, por 30% de advogados negros.

Dentre as funções do diretório, estão representar e defender a categoria, bem como fiscalizar o exercício da advocacia no estado, mantendo a ética e transparência. Atuando também na defesa dos direitos dos cidadãos, principalmente em temas de interesse público, como a preservação da Constituição, direitos humanos e justiça social. OAB Por Você - Advogada Christiane Leitão Christiane Leitão é a atual vice-presidente da OAB-CE, sendo mestre em Direito Constitucional. É também presidente da comissão Mulher Advogada e membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Seu candidato a vice é o advogado David Peixoto, que já foi secretário-geral e conselheiro estadual titular da OAB-CE. Também foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A chapa é apoiada pelo atual presidente Erinaldo Dantas, que concorre também ao cargo de Conselheiro Federal. Dentre as propostas, está a criação uma coordenação de combate à morosidade do Poder Judiciário, que pretende monitorar e cobrar celeridade nas tramitações do judiciário, além disso, pretende ampliar o número de vagas de bolsas oferecidas para pós-gradução. Reconecta OAB - Advogado Fábio Timbó Fábio Timbó, especializado em direito e processo penal. Liderou, em 2012, o movimento Justiça Já, de lutar pela presença física dos juízes de interior nas comarcas e nos fóruns. Sua vice é a advogada Mabel Portela, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. A dupla é apoiada pelo ex-presidente da Ordem, Marcelo Mota. Em suas propostas, está a defesa dos direitos e valorização da advocacia com a criação da procuradoria dos honorários, um órgão destinado a defender a classe, assim como promover o desenvolvimento profissional com a criação do núcleo permanente de desenvolvimento e inovação jurídica.