Bolsonaro fala sobre ataque na Praça dos Três Poderes e pede pacificação

Ex-presidente publicou um texto em seu perfil do X, no qual lamenta o acontecido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu por pacificação e lamentou os acontecimentos da noite de ontem (13) na Praça dos Três Poderes , onde houve a explosão de bombas e a morte do autor do atentado .

“Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força”, escreveu.

Bolsonaro também disse que as instituições têm um papel fundamental na construção do diálogo e de um ambiente de união. Ele ainda pede para que as correntes políticas e os líderes das instituições nacionais deem os “passos necessários para avançar na pacificação”.

“Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil”, conclui a publicação.