Se Brasil tivesse mesmo modelo eleitoral dos EUA, Bolsonaro teria vencido Lula; entenda

Toda eleição presidencial norte-americana é a mesma situação: a imprensa precisa lembrar aos seus leitores e espectadores como funciona o modelo de eleição indireta adotado pela democracia estadunidense. No modelo que estamos habituados no Brasil, o voto é direto, assim como na maioria dos países, e vence quem tem a maioria absoluta de votos, ou seja, a metade mais um. No país ao norte do continente é diferente: o que conta são os delegados eleitorais, escolhidos em números diferentes para cada estado de acordo com o tamanho da população. A Califórnia, o estado mais populoso do país, tem 54 delegados. O Texas, o segundo com mais habitantes, tem 40 delegados. A Flórida, o terceiro, tem 30, Nova Iorque, o quarto, tem 28, e assim por diante.

No modelo, o candidato que vence em cada estado leva todos os delegados, à exceção dos estados do Maine e Nebraska, que distribuem proporcionalmente a quantidade de delegados pelo número de votos em cada candidato.

LEIA TAMBÉM: 2026 é logo ali: com indefinição de candidaturas de Lula e Bolsonaro, outros nomes despontam Um bom exemplo para explicar a peculiaridade do sistema: é só olhar para a primeira eleição de Trump em 2016, quando o candidato teve menos votos na maioria absoluta, porém, conquistou uma quantidade maior de delegados. Essa é uma das peculiaridades do sistema do país: vence quem tem mais delegados, não votos. No país norte-americano, os delegados eleitorais são 538 ao todo. Para se chegar neste número, são somados o número de deputados por estado, que varia de acordo com o tamanho da população, mais o número de senadores, que é de 2, igual para cada unidade federativa. Por exemplo, a Pensilvânia tem 17 deputados e 2 senadores. Somando-se os números, são 19 delegados no colégio eleitoral.

E se fosse aplicado o modelo eleitoral dos Estados Unidos no Brasil, quem teria sido eleito em 2022? Para tentar chegar próximo do cenário adotado pelos Estados Unidos, vamos utilizar o número total de 513 deputados, que varia de acordo com o tamanho da população de cada estado, mais o número de 81 senadores, sendo três a cada unidade federativa. Nessa lógica, o estado brasileiro com o maior número de delegados seria São Paulo, com 73 delegados, vindos do número de 70 deputados mais três senadores. Nos Estados Unidos, o candidato a presidente precisa alcançar metade dos delegados mais um, 270, chamado também de “número mágico” pela imprensa americana. Pelo números brasileiros, a soma seria 298, a metade mais um, o passaporte para quem desejasse subir a rampa do Planalto. Levando esse sistema de maioria de delegados, e não de votos absolutos, Bolsonaro teria vencido a eleição que disputou contra Lula em 2022, mesmo sem a maioria do voto popular. Veja os números no final da matéria.

Nossos estados pêndulos? Conhecidos como “swing states” ou “estados pêndulo” na tradução para o português, eles são os estados que tradicionalmente não têm um lado definido, podendo mudar a depender da eleição. Os mais conhecidos são Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Nesta eleição, a Pensilvânia se configurou como o mais importante, tendo 19 delegados no colégio eleitoral. Inclusive nos acostumamos a ouvir na cobertura da imprensa que “quem levar a Pensilvânia, leva a eleição”. E, de fato, Trump venceu neste estado. Trazendo para realidade brasileira, é possível observar alguns estados que também são pendulares, e mudam de posição de acordo com a eleição. Dois estados se destacam, o Amazonas e Minas Gerais. Desde a redemocratização do país, quem venceu a eleição no Amazonas e em Minas Gerais venceu a eleição a nível nacional. Na Região Norte, além do Amazonas, Amapá e Tocantins também são pendulares. No Sudeste, o Rio de Janeiro tradicionalmente votava em candidatos petistas, mas desde 2018 vem dando a vitória a Jair Bolsonaro, que tem domicílio eleitoral no Estado.