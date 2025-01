Procurador-geral da Espanha nega ter vazado informações contra oposição

O procurador-geral da Espanha, Álvaro García Ortiz, negou, nesta quarta-feira (29), perante um juiz do Supremo Tribunal, que tenha vazado informações contra o namorado de uma figura da oposição, afirmaram fontes jurídicas à AFP. Em um dos casos que assombram o chefe de governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, García Ortiz, nomeado pelo Executivo, é suspeito de ter vazado documentos legais confidenciais sobre o companheiro da influente líder conservadora da região de Madri, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz compareceu por cerca de uma hora e meia na sede do Supremo Tribunal em Madri e, segundo estas fontes judiciais, só respondeu ao seu advogado.

O juiz Ángel Hurtado suspeita que o procurador-geral, que foi nomeado em agosto de 2022 por proposta do governo Sánchez, esteja por trás do vazamento para a imprensa, em março de 2024, de um e-mail que mencionava um possível acordo judicial em um caso de fraude fiscal. De acordo com a Promotoria, tratava-se de uma proposta de acordo feita pela defesa do empresário Alberto González Amador, namorado de Ayuso, presidente da região de Madri e figura do conservador Partido Popular (PP). Em entrevista à televisão pública TVE nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, Félix Bolaños, defendeu a honra do procurador, quem disse ser "uma pessoa íntegra que, insisto, se dedicou a dizer a verdade e se dedica a processar o crime".

- PP exige renúncia - "O procurador-geral do Estado está sendo investigado por ter usado informações confidenciais contra a oposição ou contra um partido que o presidente do governo decidiu que deveria ser atacado", declarou à imprensa o porta-voz do PP, Borja Sémper. Sémper disse que García Ortiz deveria ter renunciado e, assim, "preservado a dignidade da instituição, a credibilidade da instituição".

Nos elementos preliminares de sua investigação, o juiz considerou que "há uma base indiciária para presumir a participação relevante" do procurador-geral "nesse vazamento", explicou o tribunal em comunicado. No centro de sua investigação está uma troca de e-mails entre García Ortiz e o advogado de González Amador sobre uma proposta de acordo de declaração de culpa. González Amador, que denunciou o caso dos vazamentos aos tribunais, levando à abertura da investigação em outubro de 2024, é suspeito de fraudar as autoridades fiscais espanholas em 2020 e 2021. Sua empresa prestava serviços de saúde e viu suas receitas dispararem durante a pandemia de covid-19.

- Justiça politizada - A convocação de García Ortiz não tem precedentes no Judiciário espanhol. "Estou profundamente preocupado porque acredito que isso gera uma importante deterioração institucional", comentou o cientista político Pablo Simón na segunda-feira na TVE, afirmando que García Ortiz deveria ter renunciado.