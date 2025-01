A busca de um fotógrafo por sua mãe em campos de concentração nazistas

Dias antes, Heinrich Himmler havia ordenado a liquidação do campo. Os braseiros ainda fumegavam, e os corpos de prisioneiros executados com tiros na cabeça estavam espalhados pelo local.

Em Dachau, outro campo de concentração, Schwab capturou retratos que expõem a desumanidade sofrida. Ele fotografou o número tatuado no braço esquelético de um prisioneiro judeu e também um homem em uniforme listrado conversando com uma mulher presa no bordel do campo, separados por arame farpado.

Apesar do horror, Schwab também registrou momentos de esperança, como um grupo de prisioneiros franceses ouvindo o hino nacional, A Marselhesa. Em outra foto, padres poloneses, alemães e franceses celebravam uma missa em memória dos mortos do campo.

A jornada de Schwab o levou ao campo de Terezin (Theresienstadt), na atual República Tcheca. Perto do fim da guerra, a região estava em caos, com vastas multidões fugindo das tropas soviéticas em direção ao território controlado pelos Estados Unidos.