FAB levará brasileiros deportados dos EUA de Manaus para Minas Gerais

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou neste sábado, 25, que uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, foi mobilizada para transportar as pessoas deportadas dos Estados Unidos, que agora aguardam término do translado em Manaus (AM), antes de realizarem o trajeto final até Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).

"A aeronave decolará da Base Aérea de Brasília, às 13h do horário local, com pouso previsto, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes [em Manaus], às 14h30 do horário local. O tempo de solo em Manaus dependerá de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes", informou a FAB em nota. A FAB afirmou que disponibilizará também profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados, durante o trajeto até o destino final.