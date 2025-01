Opositor venezuelano González Urrutia é convidado para posse de Trump

González Urrutia volta à capital americana duas semanas após visitar a Casa Branca para uma reunião com o presidente em fim de mandato Joe Biden, representantes do Congresso e membros da futura administração.

Edmundo González Urrutia, considerado "presidente eleito" de Venezuela pelos Estados Unidos, que não reconhecem a reeleição de Nicolás Maduro, comparecerá à posse de Donald Trump em Washington em 20 de janeiro, informou o estafe do opositor nesta quinta-feira (16).

De acordo com um comunicado, os Estados Unidos, "como grandes aliados da causa democrática venezuelana, convidaram o legítimo presidente da Venezuela, Edmundo González Urrutia", que "confirmou sua presença".

No fim de semana, ele viaja a Washington, onde "espera reunir-se com outros membros da nova administração" do presidente eleito Trump.

González Urrutia, que recebeu asilo na Espanha, está na Costa Rica como parte de um giro internacional que o levou a Argentina, Uruguai, Panamá, República Dominicana e Guatemala, além dos Estados Unidos.

Maduro tomou posse na semana passada para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), após ser proclamado reeleito no pleito presidencial de 28 de julho, que González Urrutia insiste que venceu.