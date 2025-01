Clubes alemães terão que financiar segurança em jogos de alto risco

A Liga Alemã de Futebol (DFL) se envolveu em uma polêmica com as autoridades regionais do estado de Bremen (norte), que haviam cobrado 425 mil euros (R$ 2,6 milhões na cotação atual) em 2015 pela segurança do clássico entre Werder Bremen e Hamburgo.

Um valor que se somou a outras cobranças correspondentes a outros jogos de alto risco, para um total que ultrapassa os 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões). O Werder Bremen teve que pagar metade à DFL, com o pagamento da outra metade sendo adiado.

A DFL recorreu e sofreu várias derrotas em diferentes instâncias na justiça, até a decisão do Tribunal Constitucional.