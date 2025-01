Fluminense contrata atacante uruguaio Canobbio

O Fluminense anunciou a contratação do atacante uruguaio Agustín Canobbio, que joga no Athletico-PR desde 2022. "O atleta esteve nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro anos. O Tricolor adquiriu os direitos do atleta, que tem passagens pela seleção uruguaia", informou o clube carioca em suas redes sociais.

Canobbio, de 26 anos, estava no Rio desde sexta-feira esperando fechar sua transferência para o Fluminense, que na temporada passada esteve perto do rebaixamento, mas que no final conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.