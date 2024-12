Argentina seguiu comemorando em 2024, ano para ser esquecido pelo Brasil

A atual campeã mundial conquistou seu décimo sexto torneio continental em 2024, somando-se à Copa América disputada no Brasil em 2021, à 'Finalíssima' de 2022 contra a Itália e à Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A seleção argentina encerrou mais uma grande temporada, na qual conquistou a Copa América nos Estados Unidos, além de seguir como líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em forte contraste com um Brasil que nada teve para comemorar.

Ao longo de 2024, a 'Albiceleste' disputou 16 partidas, com saldo bastante favorável de 12 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, ambas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nas visitas à Colômbia (2 a 1) e ao Paraguai (2 a 1).

De qualquer forma, o técnico Lionel Scaloni anunciou que estuda mudanças na configuração da seleção argentina com os olhos postos na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, para a qual a tricampeã mundial já está praticamente classificada.

A Argentina voltou a contar com o brilho de Lionel Messi, embora também tenha havido partidas em que ele desfalcou a equipe devido a uma lesão no ligamento do tornozelo na final da Copa América que o deixou afastado dos gramados por dois meses.

A situação do vencedor de oito Bolas de Ouro é única, já que terminou a temporada com menos de 40 jogos, o menor número de Messi desde 2006, e será preciso esperar para saber se o capitão da Albiceleste chegará à Copa do Mundo de 2026, durante a qual fará 39 anos.

Em 2025 a Argentina deverá disputar mais uma 'Finalíssima', desta vez contra a Espanha, campeã europeia, embora não haja muitas datas disponíveis, além de disputar as seis partidas restantes das Eliminatórias para a Copa do Mundo, na qual lidera com 25 pontos, cinco acima do Uruguai, vice-líder, a quem visitará em março.