Ofensiva relâmpago dos jihadistas no norte de Siria deixa mais de 250 mortos

Um correspondente da AFP no lado rebelde relatou combates intensos nos arredores da grande cidade do norte da Síria. Também disse ter observado os jihadistas em uma localidade a sete quilômetros de Aleppo, avançando com veículos blindados.

Os jihadistas bombardearam Aleppo pela primeira vez em quatro anos. Os ataques atingiram o campus universitário, onde quatro civis morreram, segundo a agência oficial Sana.

"Os projéteis de artilharia atingiram uma residência universitária, o que provocou pânico", destacou o OSDH.

"É estranho ver as forças do regime recebendo os ataques, apesar do apoio aéreo russo (...) As forças do regime dependiam do Hezbollah, que atualmente está ocupado no Líbano?", questiona Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.