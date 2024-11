Menor é condenado a seis anos de detenção por 'sabotagem' ferroviária na Rússia

Um menor de idade foi condenado a seis anos de detenção em uma “colônia educacional” por “sabotar uma linha férrea” no sul da Rússia, um crime que renderia 15 anos de prisão a um adulto, informaram os serviços de investigação russos nesta quinta-feira (21). As provas reunidas “foram consideradas suficientes pelo tribunal para proferir as sentenças”, de acordo com o comitê de investigação, o órgão responsável pelas principais investigações do país.

De acordo com essa fonte, em 25 de fevereiro de 2024, na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, "uma pessoa que apoiava ativamente as Forças Armadas ucranianas" propôs a um adulto "juntar-se a um grupo criminoso para desestabilizar as atividades das autoridades da Federação Russa, incendiando um armário de retransmissão ferroviária".

O adulto “decidiu envolver um menor que ele conhecia e, juntos, atearam fogo no armário de distribuição” antes de fugir. “Durante uma tentativa de sabotagem subsequente, o homem foi preso”, disse o comunicado. Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram punidas, ameaçadas ou presas por causa de sua oposição ao conflito.