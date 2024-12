Dívidas da Santa Casa com servidores poderão ser amenizadas com recursos do MS, diz provedor

FORTALEZA, CE, BRASIL, 19-08-2024 - Hospital Santa Casa da Misericórdia (foto: Matheus Souza/Especial para O povo) / Crédito: Matheus Souza

As dívidas da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza junto a servidores e prestadores de serviços poderão ser quitadas através do montante disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS) nesta segunda-feira, 9. A informação foi confirmada ao O POVO pelo provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, após o órgão ministerial destinar R$ 9,5 milhões para a instituição filantrópica. Com parte dos pagamentos de outubro, 100% da folha de novembro, além da primeira parcela do 13° atrasados, a dívida deste ano da Santa Casa com funcionários chega a R$ 5,3 milhões, valor que seria coberto com a destinação de recursos do Ministério da Saúde.

O montante também deverá ser utilizado para pagamento de parte dos fornecedores do Hospital, entre outras demandas financeiras. “Todo recurso que entra na santa casa que entra na Santa Casa, a prioridade são os servidores. Temos outras despesas que são absolutamente indispensáveis, como medicamentos, enxoval para os pacientes e alimentação de forma geral. A maior parte sempre é para pagar os servidores e o resto a gente tenta fazer um jogo para diminuir as dificuldades do funcionamento”, explica o provedor. Para que esse pagamento seja efetuado, é necessário que seja feito o repasse do Fundo Municipal de Saúde, mecanismo administrado pela Prefeitura de Fortaleza, para onde vão os recursos enviados pela União e Governo do Estado.

A Santa Casa agora espera a chegada do dinheiro nos cofres da instituição, já que de acordo com Spinelli, o valor se soma a outros R$ 6,2 milhões retidos no Fundo, referentes a repasses não integralizados pela Prefeitura desde julho deste ano. “Tudo isso [atraso de pagamentos] porque nós estamos com atraso de R$ 6 milhões a serem liberados pela Secretaria Municipal já de algum tempo. Temos recursos de agosto, da própria Prefeitura, recursos até de julho, que não foram transferidos ainda”, pontua. Hospital enfrenta reduções de cirurgias e internações Outra situação que tem se agravado na Santa Casa é a redução no número de cirurgias e internações. Além dos problemas causados pela falta de repasses, a desatualização da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) também é apontada como agravante para o não fechamento das contas no Hospital.

Dados fornecidos pela Instituição apontam que o valor repassado através do SUS chega a ser inferior a um terço do custo total para serviços em clínica médica como o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC). No caso das cirurgias, o déficit atinge a casa dos 200%. “A tabela SUS tem uma defasagem muito grande. Cerca de 20 anos que não é atualizada. Então, todo procedimento de média complexidade, tanto ambulatorial quanto cirúrgico, dá prejuízo [...] Uma cirurgia simples, de vesícula, por exemplo, o SUS paga cerca de R$ 1 mil. A Santa Casa tem um custo de R$ 2500 a R$ 3 mil”, acrescenta Spinelli. Para mensurar o tamanho da redução, cerca de 50 cirurgias eram realizadas diariamente na Santa Casa em 2023. Este ano, a média é de cinco operações por dia, cerca de 90% a menos.