Beneficiários do Bolsa Família têm até sexta, 24, para cumprir exigências de saúde

Com a prorrogação do prazo, cerca de 31% dos beneficiários de Fortaleza ainda precisam realizar o acompanhamento

Cerca de 31% dos beneficiários de Fortaleza ainda precisam realizar o acompanhamento , que pode ser feito em qualquer um dos 134 postos de saúde da Capital. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 7h as 19h.

O prazo para o cumprimento das condicionalidades de saúde das famílias inscritas no Programa Bolsa Família em 2024 foi prorrogado até esta sexta-feira, 24 . O período anterior acabava no dia 16 de janeiro.

Vale lembrar que só devem comparecer aos postos usuários do programa que tenham na família crianças menores de 7 anos, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), gestantes e lactantes.

Dentre os procedimentos realizados estão, segundo o MS: o acompanhamento nutricional de crianças com até sete anos incompletos, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e a realização de pré-natal das gestantes.

De acordo com a coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza, Renata Mota, essa prorrogação é mais uma oportunidade para quem não realizou o acompanhamento.

“Queremos reforçar a importância de os beneficiários do Programa Bolsa Família comparecerem aos nossos postos de saúde até o dia 24 de janeiro para realizar a atualização das condicionalidades de saúde, contamos com a colaboração de todos para alcançar a totalidade do público-alvo”, destaca.