Novas regras do consignado para aposentados e pensionistas passam a valer; entenda

Os novos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) contam com novas regras para acessar o crédito consignado desde o dia 1º de janeiro de 2025. Mas, afinal, o que é o crédito consignado e o que muda na prática?

O crédito consignado é um tipo de empréstimo com desconto na folha de pagamento, isto é, diretamente no salário, na aposentadoria ou na pensão.

Qual a taxa de juros do crédito consignado?

A taxa de juros da modalidade é de 1,66% ao mês no empréstimo pessoal consignado e de 2,46% no cartão de crédito ou no cartão de benefício.

O que muda no consignado em 2025?

Agora, os segurados podem solicitar o consignado antes do prazo de 90 dias no banco onde será pago o benefício.

As outras instituições, todavia, seguem com a oferta do consignado a partir do 91º dia da concessão do benefício.