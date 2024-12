Novo secretariado: Titular da Fazenda diz que está à disposição do governador

Articulista quinzenal do O POVO

Em relação à informação que empresários estariam descontentes com a gestão Fabrízio, ele diz que tem recebido falas o dando "todo o apoio"

"Os resultados da Sefaz são significativos, os resultados positivos... Estou à disposição do governador, mas isso é uma decisão de governo. Eu sou servidor público, então eu trabalho pelo Estado do Ceará aonde quer que eu esteja", complementa.

O titular da Secretaria da Fazenda, Fabrízio Gomes, ao ser questionado sobre o seu nome ter sido ventilado nas trocas do governo Elmano de Freitas (PT) , disse que continua fazendo seu trabalho "da melhor forma possível" e que sempre que se fala em troca de secretariado surgem "especulações".

Nesta passagem pela Sefaz, Fabrízio passou pelo resultado positivo do 2º trimestre e também o que já projetou um 3º trimestre com desempenho acima do 0,9% atingido pelo Produto Interno Bruto (PIB) Brasil.

A retomada da capacidade de pagamento (Capag) classe A, dada pelo Tesouro Nacional e muito festejada pelo Governo, também teve a Sefaz como responsável.

Mas Fabrízio é comparado a seus antecessores, como a última a administrar a secretaria, Fernanda Pacobahyba, hoje presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem outro perfil.