Entidade de bancos de desenvolvimento diz que PEC do BNDES compromete setor privado

Em nota divulgada após a aprovação da PEC pela CCJ, a ABDE disse ainda ser importante contextualizar que, em todas as modalidades de apoio à exportação do banco de desenvolvimento, os desembolsos são realizados no Brasil, em reais, para o exportador brasileiro, não havendo remessa de recursos para o exterior.

"Reitera-se que o TCU já reconheceu ausência de irregularidades no financiamento do BNDES às exportações de bens e serviços. A ABDE defende a manutenção de um ambiente regulatório, que favoreça a livre iniciativa, a competitividade e o desenvolvimento sustentável do Brasil, alinhando-se com os princípios constitucionais e as melhores práticas internacionais", concluiu a entidade.