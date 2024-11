Economia do pente fino nos benefícios do INSS neste ano caiu para R$ 5,5 bi, diz Clayto Montes

O secretário de Orçamento Federal substituto, Clayton Montes, informou nesta segunda, 25, que a economia esperada com ações nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no ano foi reduzida novamente, de R$ 6,8 bilhões para R$ 5,5 bilhões. No início do ano, o governo esperava poupar cerca de R$ 10 bilhões com as medidas.

Na coletiva de imprensa sobre os dados do 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, a equipe econômica foi questionada sobre a credibilidade da economia projetada com o pente-fino em 2025, de R$ 25,9 bilhões, diante da frustração com os números para 2024. Montes afirmou, por sua vez, que as iniciativas fiscais que serão anunciadas pelo governo, classificadas por ele como "robustas", tornarão essa previsão para o próximo ano "crível".