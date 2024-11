Opep e Rússia renovam compromisso em manter estabilidade dos mercados de petróleo e energia

Novak ressaltou o compromisso da Rússia em seguir como "fornecedor confiável" no mercado de petróleo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A autoridade russa também atribuiu a maior eficiência da produção de petróleo e das receitas obtidas ao acordo da Opep e aliados (Opep+). "Continuaremos em contato constante, monitorando as condições do mercado e prontos para responder com flexibilidade a quaisquer mudanças", afirmou Novak, em nota.