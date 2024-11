Quitação de dívidas: Feirão online do SPC Brasil prevê descontos de 99%

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) estima que a inadimplência no País atinja mais de 67 milhões de brasileiros, ou cerca de 40,91% da população adulta do País.

Para começar a negociação, é preciso acessar o site www.negociardivida.spcbrasil.org.br , informar o CPF e clicar em “Quero tirar meu nome do vermelho”, escolhendo, posteriormente, as condições de pagamento e confirmar o acordo, que também pode ser feito por meio do aplicativo SPC Consumidor, disponível para Android e iOS.

"Ao negociar as dívidas, o consumidor poderá ir aos poucos recuperar o poder de compra e iniciar 2025 com o nome limpo, podendo ter também de volta o crédito e assim, de forma consciente, usá-lo em benefício próprio ao mesmo tempo que ajuda no crescimento das vendas no comércio fomentando a economia da cidade, do País", ressalta Cavalcante.

Black Friday

Nesse sentido, a página do Feirão SPC Brasil destaca também a possibilidade do consumidor que voltar a ter o nome regularizado possa também recuperar o poder de compra para aproveitar as ofertas da Black Friday, que acontece tradicionalmente na última sexta-feira de novembro, mas que costuma ser antecipada ou prorrogada por alguns estabelecimentos comerciais.

“O Feirão SPC Brasil reforça nosso compromisso de ajudar os brasileiros a recuperar seu poder de crédito e de compra, oferecendo condições exclusivas e flexíveis para que consumidores possam negociar suas dívidas de maneira econômica, simples e segura”, informa a entidade de proteção ao crédito em seu website.