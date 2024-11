Black Friday Amazon 2024: creatina com até 60% de desconto; veja ofertas

Apesar de a data oficial de promoções ser apenas no final de novembro, a Amazon já traz descontos em diversos produtos, como suplementos. Confira valores

A Black Friday no Brasil em 2024 está programada para acontecer em 29 de novembro. No entanto, algumas empresas já anunciaram promoções semanas antes, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Shein, etc.

Uma das buscas comuns nesse período é por suplementos, como a creatina. No contexto da atividade física, ele ajuda a melhorar a performance. Estudos demonstram maior ganho de força muscular e redução da sarcopenia (a perda de musculatura que ocorre com a idade) em pessoas que se exercitam.

Porém, o preço pode acabar não sendo acessível para a maioria das pessoas. O POVO reuniu então os melhores descontos que a Amazon trouxe em seu Esquenta Black Friday para esses produtos, veja a seguir.