Qual o valor do dólar hoje no Brasil? Confira cotação após vitória de Trump

Com a vitória do candidato republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos (EUA), o dólar comercial escalou a R$ 5,8619 (+1,97%) na manhã desta quarta-feira, 6.

Além disso, por volta das 9h30, o dólar à vista subia 1,58%, a R$ 5,8379. Já a moeda norte-americana para dezembro avançava 1,45%, a R$ 5,850.

O mercado de câmbio acompanha o fortalecimento externo da divisa norte-americana e dos rendimentos dos Treasuries. Também há perspectivas de que, com Trump, os impostos sejam reduzidos nos EUA, as taxas de juros do Fed fiquem mais altas e ocorra maior protecionismo e o risco geopolítico seja elevado.