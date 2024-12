Anel de quase dois mil anos com imagem de "Vênus Vitoriosa" é descoberto na França

Segundo o INRAP, a pedra do artefato traz Vênus Victrix, “Vênus, a Vitoriosa” em tradução literal. O instituto comunicou ainda que a pedra se trata de um nicolo, ônix cortado de modo que uma camada azulada fique sobre uma camada espessa de preto. Essas informações foram publicadas em um comunicado do INRAP no dia 19 de dezembro.

Anel de quase dois mil anos pertence ao período do império romano

Conforme as estimativas, o anel pertence ao período do império romano e deve ser do século II ou III d.C.. O artefato foi encontrado em uma estrada romana que continha sulcos, marcas no solo deixadas por veículos com rodas. A origem do anel ou como ele acabou parando na estrada romana, no entanto, permanece uma incógnita.