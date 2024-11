Projeto de lei quer criar áreas exclusivas para atletas de ciclismo em rodovias no Ceará

Projeto de lei quer criar faixas exclucias para atletas de ciclismo em rodovias no Ceará: bicicletas atingem velocidades médias de 40 km/h, com picos de até 70 km/h Crédito: Rogerio Cruz @rogerio_fotografia/Reprodução

Um projeto de lei (PL) em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará propõe a criação de Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) no Estado. Submetida no último dia 10 de outubro, a proposta busca garantir a segurança dos ciclistas com faixas exclusivas em trechos onde muitos atletas realizam seus treinos, na CE-010, conhecida Estrada da Sabiaguaba, em Fortaleza, e na CE-040, que conecta Fortaleza aos municípios de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Beberibe. O projeto, de autoria do deputado Renato Roseno (Psol), prevê que as novas faixas seriam ao lado do acostamento. O uso exclusivo pelos atletas seria cedo da manhã, das 4h às 6h30min, quando o fluxo de veículos é menor. Durante esse período, demais veículos podem circular na faixa de ultrapassagem, com limite de 60 km/h. Após as 6h30min, as faixas seriam liberadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O trajeto deve conter sinalização vertical e horizontal, apontando a preferência no período determinado. Se aprovado, o PL prevê multa gravíssima para motoristas que descumprirem a medida, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A partir de agora, o PL segue para a Procuradoria da Assembleia para parecer jurídico e, em seguida, para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após discussão e votação em Plenário, se aprovado, será enviado para sanção ou veto do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Ao O POVO, Renato Roseno ressaltou que colisões entre ciclistas e veículos de maior porte, além de submeter as vítimas a lesões graves, também podem afastar as pessoas da prática esportiva. “A criação de áreas protegidas para ciclistas de competição incentiva a prática com mais segurança. Afinal, se o ciclista souber que há áreas seguras para treinar, isso o dará mais tranquilidade para praticar a modalidade”, pontuou. No Ceará, de acordo com o Registro Nacional de Estatísticas e Sinistros de Trânsito (Renaest), da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), até julho de 2024, foram registrados 1.062 acidentes envolvendo bicicletas, resultando em 156 mortes.

A proposta foi inspirada em legislações vigentes em estados como Rio de Janeiro, Paraíba e São Paulo. Michele Matos, advogada que colaborou na elaboração do PL, destacou que campanhas educativas devem ser realizadas para conscientizar os condutores sobre a exclusividade da faixa. “Também sugerimos a instalação de câmeras de videomonitoramento a cada 5 km ao longo do trecho para garantir fiscalização e segurança eficazes”, afirmou. O ciclismo de competição abrange várias modalidades, como ciclismo de estrada, mountain bike, ciclismo de pista, bicycle moto cross e ciclismo paralímpico, todas reconhecidas pela União Ciclística Internacional (UCI). Há ainda o triathlon, esporte que mescla o ciclismo com a natação e corrida. Conforme a Federação Cearense de Ciclismo (FCC), há cerca de 2 mil atletas no Ceará que competem nas categorias. Durante os treinos, eles atingem velocidades médias de 40 km/h, com picos de até 70 km/h.

Segundo o gerente de Educação para o Trânsito André Luis Barcelos, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas não são adequadas para o ciclismo profissional. "Elas têm uma largura de 1,20 metro, o que limita o espaço e impede a circulação lado a lado. Foram projetadas para baixa velocidade e contêm obstáculos urbanos". Barcelos também destaca a necessidade dos atletas usarem espaços mais amplos: "A velocidade das bicicletas aumenta o risco e os motoristas devem respeitar a prioridade dos ciclistas".