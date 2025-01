Turista argentino usa dispositivo ilegal para silenciar caixa de som em praia no Brasil

O turista argentino Roni Bandini viralizou nas redes sociais ao usar um bloqueador de sinal Bluetooth para silenciar uma caixa de som em uma praia brasileira. O vídeo, compartilhado no X, mostra Bandini utilizando um pequeno aparelho preto para interromper o funcionamento do aparelho sonoro.

No vídeo, não é possível identificar a praia exata do acontecimento, mas em seu perfil no X o turista comentou ter visitado Salvador e Fortaleza.

O dispositivo utilizado por Bandini é um bloqueador de sinal, que interrompe a conexão entre o celular e a caixa de som. Em suas redes sociais, ele afirmou ter criado o aparelho e revelou planos de comercializá-lo. No entanto, aparelhos como esse não são homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para uso ou comercialização no Brasil, exceto em casos específicos envolvendo órgãos públicos.

Entenda o que é, como funciona e por quê o aparelho utilizado é proibido no Brasil

Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks, explica que "o aparelho mostrado no vídeo emite um sinal Bluetooth intenso na direção da caixa de som, gerando interferência na comunicação com o celular. Essa interferência impede que a caixa receba o sinal do celular com qualidade e o decodifique para reproduzir o som da música, resultando no silêncio".

A técnica, conhecida como jamming, é utilizada por forças militares para dificultar a comunicação de mísseis e drones com os satélites de geolocalização e impedir o voo de equipamentos bélicos.

Em uma publicação na plataforma Medium, o turista reconhece que o uso do aparelho pode interferir em outros equipamentos que operam na frequência de 2,4 GHz e dependendo do país, "afetar o funcionamento desses dispositivos pode ser ilegal".