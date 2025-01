Interditado ferro-velho que comprava cabos furtados de concessionárias

O furto de cabos de energia elétrica de concessionárias de trens urbanos, de sinais de internet e de sinais de trânsito com, a finalidade de retirar as partes de cobre para a venda têm provocado prejuízos quase que diários.

De acordo com as investigações, o comércio funcionava em uma área dominada pela milícia, que se beneficia com a receptação dos materiais furtados. Dentre os materiais apreendidos havia fios queimados e cobre sem queima, com características típicas de furtos de redes de energia e telefonia.

Além disso, foram encontradas duas placas de trânsito, uma tampa de esgoto e um componente de motor, evidenciando o envolvimento do ferro-velho em atividades ilícitas relacionadas ao furto de bens públicos e privados.

Equipes da concessionária de energia, que acompanharam a operação, identificaram uma ligação elétrica clandestina, confirmando o furto de energia no local.