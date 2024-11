Hoje é Dia: pela 1ª vez, 20 de novembro será feriado nacional

Morte do empresário estadunidense Herman Hollerith (95 anos) - um dos fundadores da empresa de tecnologia IBM e precursor do processamento de dados pela tecnologia de cartões perfurados

Morte do maestro e compositor carioca Heitor Villa-Lobos (65 anos)

Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data móvel em comemoração instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil (terceiro domingo de novembro)

Morte do compositor, produtor musical e jornalista fluminense Ronaldo Bôscoli (30 anos)

Nascimento da escritora canadense Margaret Atwood (85 anos) - autora, dentre outros, do sucesso de venda The Handmaid's Tale Nascimento do pintor, professor e gravurista gaúcho Iberê Camargo (110 anos) Nascimento do ex-jogador de futebol pernambucano José Ferreira Franco, o Zequinha (90 anos) - campeão mundial de futebol em 1962

Morte do escultor brasileiro Antônio Francisco Lisboa conhecido como Aleijadinho (210 anos) Morte do desenhista e cartunista mineiro Mauro Borja Lopes, o Borjalo (20 anos) Deflagração da Operação Rio I - intervenção militar Exército no Rio de Janeiro (30 anos) - o Exército agiu em pelo menos cinco áreas de favela, dando início efetivo à operação de combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As forças militares atuaram junto às favelas Dona Marta (Botafogo, zona sul), Chapéu Mangueira (Leme, Zona Sul), Turano (Rio Comprido, Zona Zorte), Andaraí (Andaraí, Zona Norte) e Pavão/Pavãozinho (Ipanema, Zona Sul)