Novo tipo de hantavírus é identificado em morcegos da Mata Atlântica

Um novo tipo de hantavírus foi identificado em morcegos da Reserva Biológica de Guaribas, na Paraíba, área pertencente à Mata Atlântica Brasileira. A descoberta foi publicada nesta quarta-feira, 6, na revista científica Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, por meio de estudo realizado pelas universidades federais do Rio de Janeiro e da Paraíba.

No Brasil, o vírus é responsável pela Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, doença que matou 909 pessoas no Brasil desde o início dos anos 2000, conforme dados do Ministério da Saúde (MS). Transmitida através da inalação de aerossois formados pela urina, fezes e saliva de roedores infectados, a doença pode causar sintomas como febre, alterações na respiração e baixa pressão.

Descoberta alerta para necessidade de mais estudos



Para o autor do artigo, Patrick Jesus de Souza, a principal causa de transmissão dessa doença é o crescente contato de seres humanos com roedores, e agora morcegos, causado pelas mudanças climáticas, que causam a destruição dos habitats naturais desses seres vivos. De acordo com ele, a descoberta do vírus em espécies de morcegos é um alerta para a necessidade de estudos sobre a ameaça do avanço das hantaviroses.

“Embora as infecções humanas estejam associadas aos hantavírus transmitidos por roedores, as crescentes descobertas de novos hantavírus em morcegos, com imprevisíveis potenciais patogênicos, aumentam o risco de exposição humana ao vírus”, explica o também doutorando no programa de Medicina Tropical da Fiocruz.