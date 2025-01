Fortaleza x Cariri ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 27, às 20h30min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Com duas vitórias consecutivas na temporada, o Fortaleza terá hoje mais um compromisso pelo Campeonato Cearense de 2025. O time de Juan Pablo Vojvoda recebe o Cariri, no Estádio Presidente Vargas, na capital alencarina, a partir das 20h30min, em jogo da primeira rodada do Estadual — o Tricolor estreou na competição disputando a segunda. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Cariri ao vivo: ouça via Youtube