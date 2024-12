Fortaleza x Internacional ao vivo pelo Brasileirão Série A 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 8, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida válida pela 38ª e última rodada da Série A do Brasileirão 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Chega ao fim neste domingo, 8, a temporada de 2024 do Fortaleza. Às 16 horas, o Leão do Pici irá receber na Arena Castelão, na capital cearense, o Internacional-RS, em duelo da 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado da partida decretará qual das duas equipes irá finalizar a competição na quarta e na quinta colocações. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Internacional ao vivo: ouça via Youtube