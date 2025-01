"Sei da história do Ferroviário", diz Pedro Henrique, do Ceará, antes de Clássico da Paz

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-01-2025: Pedro Henrique. Início do Campeonato Cearense, com jogo entre Ceará e Tirol, no Estádio Presidente Vargas (PV). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Apresentado oficialmente como jogador do Ceará, na tarde desta sexta-feira, 24, o atacante Pedro Henrique, falou em coletiva de imprensa e já demonstrou foco voltado ao Clássico da Paz, diante do Ferroviário, no domingo, 26, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O camisa 7 alvinegro afirmou conhecer a história da agremiação rival. "Peguei muitos clássicos de grandeza lá fora (na Europa), e aqui no Brasil também, no Sul e jogando pelo Corinthians. Sei da história do Ferroviário, do que contribuiu para o futebol cearense."

"A gente sabe da grandeza do nosso clube, mas com os pés no chão, respeitando o adversário. É um duelo que temos que encarar com muito foco e profissionalismo", completou o jogador, que em dois jogos, já anotou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, na estreia do Cearense, contra o Tirol. Na última partida, frente ao Náutico, pela estreia da Copa do Nordeste, o Vovô acabou sendo derrotado por 1 a 0, nos Aflitos, em Recife (PE). Por esse cenário, o atleta pediu postura séria ao Vovô no enfrentamento frente ao Tubarão. "Não tem mais equipe boba no futebol. Temos que ter muita humildade e seriedade. O Ferroviário merece muito respeito", finalizou.