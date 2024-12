Confira tabela atualizada do Brasileirão 2024 após rodada de hoje, 5

Isso porque na noite desta quinta-feira, 5, a rodada foi finalizada com outros dois jogos. O Fluminense venceu o rebaixado e lanterna Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Serna e subiu para a 15ª posição. Já o Bragantino, 17° colocado, venceu o Athletico-PR, 16°, por 2 a 1 na Ligga Arena, no Paraná por 2 a 1.

Atualmente, estão na briga para fugir da última vaga da degola: Atlético-MG (14° com 44 pontos), Fluminense (15° com 43), Athletico-PR (16° com 42) e Bragantino (17° com 41). Já estão rebaixados Criciúma na 18ª posição com 38 pontos, Atlético-GO com 30 pontos na 19ª colocação e Cuiabá, na lanterna com 30 pontos.

Todas as partidas da última rodada da Série A do Brasileirão irão ocorrer às 16 horas deste domingo, 8 de dezembro. Confira confrontos:

Fortaleza x Internacional

Juventude x Cruzeiro

Bahia x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico-PR

Botafogo x São Paulo

Cuiabá x Vasco

Palmeiras x Fluminense

Grêmio x Corinthians