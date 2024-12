The Best: com Messi votando em Yamal, saiba em quem votou os capitães

No The Best 2024, Messi, como capitão da Argentina, votou e escolheu Lamine Yamal e Kylian Mbappé como melhores jogadores / Crédito: Reprodução/ ALEJANDRO PAGNI / AFP; Instagram @vinijr; INA FASSBENDER / AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diferentemente da Bola de Ouro, o The Best adota um sistema de votação dividido em três categorias, com votos de jornalistas selecionados, capitães e técnicos das seleções, além do público, que pôde escolher seus jogadores favoritos pelo site oficial da Fifa.

Os eleitores escolhem três jogadores, atribuindo cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro. The Best 2024: em quem os jogadores votaram na premiação Como capitão da seleção argentina, Messi teve influência direta na votação. Sua principal escolha foi Lamine Yamal, de 17 anos, jovem estrela do Barcelona. Em segundo lugar, Messi votou em Mbappé, atribuindo três pontos ao francês, enquanto Vinícius Júnior ficou em terceiro, recebendo apenas um ponto do lendário atacante. Messi elogia há tempos Lamine Yamal, que recentemente venceu o prêmio Golden Boy de 2024 e rapidamente se firmou como um dos jovens talentos mais promissores da Europa.

The Fifa Best: Marta vence 1º Troféu Marta de gol mais bonito do ano; CONFIRA Yamal desempenhou um papel crucial na conquista da Espanha na Euro 2024, com uma atuação de destaque na final contra a Inglaterra, garantindo o primeiro título internacional do país em 12 anos. Apesar de ser a principal escolha de Messi para o The Best, Yamal terminou apenas em 5º lugar na votação geral. Com 30 pontos, o jovem prodígio do Barcelona ficou um ponto atrás de Dani Carvajal (31) e sete pontos abaixo do vencedor, Vinícius Júnior (48). Entre eles, Jude Bellingham (37) e Rodri (43) completaram o pódio.

Capitães das seleções e votos no The Best Riyad Mahrez – Argélia 1º – Rodri, 2º – Vinicius Jr, 3º – Erling Haaland Lionel Messi – Argentina 1º – Lamine Yamal, 2º – Kylian Mbappé, 3º – Vinicius Jr. David Alaba – Áustria 1º – Vinicius Jr, 2º – Dani Carvajal, 3º – Jude Bellingham