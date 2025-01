BBB 25: que horas começa hoje (14/01)? Veja horário e onde assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas nesta terça-feira, 14 de janeiro (14/01).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (14/01)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (14/01)

Após vitória de dupla cearense na primeira Prova de Resistência, já na estreia do programa, os participantes devem seguir com as dinâmicas do reality show nesta terça-feira, 14, de acordo com as indicações do apresentador Tadeu Schmidt.

BBB 25: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.