Enquete Uol BBB 25: votação atualizada hoje (11/01); quem entra?

Confira quem lidera a disputa pela última vaga na enquete Uol BBB 25 / Crédito: Divulgação / TV Globo

A TV Globo apresentou nessa sexta-feira, 10, as três duplas que disputam a última vaga do grupo Pipoca no BBB 25. Confira abaixo o resultado parcial da votação da enquete Uol de hoje, sábado, 11 de janeiro (11/01). As combinações – mãe e filha, mãe e filho, e genro e sogra – foram reveladas no programa Mais Você. O público escolherá sua dupla favorita até a estreia do reality, na próxima segunda-feira, 13.

Concorrendo à vaga estão Josiane e Cléber (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha) e Guilherme e Joselma (genro e sogra). Os participantes foram apresentados após o Big Day, evento que divulgou 11 duplas já confirmadas no programa. ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Enquete Uol BBB 25: veja resultado da votação atualizada hoje, 11; qual dupla entra? Guilherme e Joselma lideram com mais de 44% De acordo com a parcial da enquete Uol, às 12h deste sábado, 11, Guilherme e Joselma lideram com 44,3% dos votos. A dupla de genro e sogra é a favorita para entrar no BBB 25. Em segundo lugar, estão Paula e Nicole, com 42,89% da preferência do público.

Josiane e Cléber ocupam a terceira posição, com apenas 12,81% dos votos, segundo os dados da enquete. 1° lugar: Guilherme e Joselma - 44,3%

2° lugar: Paula e Nicole - 42,89%

3° lugar: Josiane e Cléber - 12,81% Enquete O POVO BBB 25: veja resultado da votação atualizada hoje, 11; qual dupla entra?

Participantes do BBB 25: CONFIRA lista completa de nomes divulgados pela Globo Guilherme e Joselma lideram com mais de 73% Conforma a enquete do BBB 25, realizada pelo portal O POVO, às 17h desta sexta-feira, também mostra a dupla Guilherme e Joselma, como os próximos que devem entrar no reality. Os participantes estão, até o momento, com 73,45 % dos votos.

A dupla de amigas, Paula e Nicole, aparece com 14,16 %. Já Joseane e Cléber estão em último lugar na preferência do público, com 12,39 % do total de votos. 1° lugar: Guilherme e Joselma - 73,45 %



2° lugar: Paula e Nicole - 14,16 %



3° lugar: Josiane e Cléber - 12,39 % Enquete BBB 25: conheça as duplas finalistas para entrarem no reality Josiane e Cléber (mãe e filho) Naturais de Jequié (BA), mas residentes em Salvador, Josiane, 41, é técnica de enfermagem e fã de longa data do programa. Cléber, 24, é professor de geografia e adiou projetos acadêmicos para participar do reality. “Foi ideia da minha mãe, mas eu não acreditava que seríamos selecionados”, revelou. Paula e Nicole (mãe e filha) De São José dos Campos (SP), Paula, 48, é assessora e tem uma agência de viagens, enquanto Nicole, 28, é formada em administração e direito. As duas se descrevem como melhores amigas, mas Nicole teme que convivência intensa traga atritos.