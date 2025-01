O mundo do futebol estará de olhos atentos para acompanhar as principais emoções de Ajax x Galatasaray. Isso porque ambas as equipes entrarão no gramado da Johan Cruyff Arena pela 8ª e última rodada da Liga Europa. Em resumo, uma vitória poderia dar uma classificação direta para a fase de eliminatória aos donos da casa, liderados por Jordan Henderson.



Por outro lado, o duelo também poderia garantir uma das primeiras posições ao Galatasaray, de Victor Osimhen e outros craques. Por isso, vale a pena ficar ligado nos palpites da Europa League e conferir os melhores mercados para você jogar nas plataformas de apostas com pagamento rápido!



Os 5 melhores palpites do jogo — Ajax x Galatasaray



Ao analisar os principais dados de ambas as equipes na Liga Europa e na atual temporada, separei uma seleção de palpites de Galatasaray x Ajax para você jogar. Por isso, acompanhe todos os detalhes sobre o estilo de jogo dos clubes e confira os principais mercados que aconselho para você tentar a sorte nas melhores casas de apostas para apostar com Pix.



A seguir, veja as cinco melhores oportunidades de mercado para ter grandes chances de acerto:



Odds para apostar em Ajax x Galatasaray na Liga Europa







Ambas as equipes marcam durante a partida



Sem dúvidas, o placar da Johan Cruyff Arena deve contar com gols marcados por ambas as equipes. Isso porque o palpite no Galatasaray fazer gols é um dos mais populares nos confrontos da UEFA Europa League. De maneira geral, os turcos têm 18 gols marcados em sete partidas na competição continental, além de sofrerem outros 14 tentos.



Já em relação ao histórico de Ajax x Galatasaray, os times tiveram placares onde ambos marcaram em 75% das ocasiões na temporada 2024/25 (uma média superior a 50% dos jogos da Liga Europa). Sendo assim, é muito provável que o confronto tenha gols de ambos os lados também em função da natureza da partida, onde a vitória interessa aos dois clubes.



Mais de 2,5 gols marcados durante a partida



Muito em função da primeira dica para você apostar, eu recomendo também o mercado de gols em geral. Com isso, apostar em mais de 2,5 gols marcados ao longo da partida parece uma ótima oportunidade, considerando os números de ambas as equipes. Historicamente, Ajax e Galatasaray disputaram jogos com pelo menos três gols em 70% das ocasiões em 2024/25.



Até por isso, o palpite no Ajax quando se trata do mercado de gols tem feito sucesso nesta temporada. Os holandeses têm a segunda maior média de gols na Liga Europa, com 2,33 bolas na rede a cada 90 minutos. Em seguida, o Galatasaray tem o quarto maior desempenho, com 2,17 gols por confronto. Considerando esses números, recomendo que você tente a sua sorte nas melhores cotações da sua casa de aposta favorita.



Mais de 20 finalizações durante a partida



O próximo palpite para Ajax x Galatasaray também tem relação com a principal qualidade de ambas as equipes: o estilo de jogo ofensivo. Não é segredo que a alta média de gols de ambas as equipes tem relação com o número de finalizações de grandes atacantes, como Victor Osimhen, Dries Mertens e Kenneth Taylor. Começando pelo Galatasaray, os turcos têm a maior média da Liga Europa: 20 finalizações por jogo.



Já em relação ao palpite no Ajax, os holandeses não se destacam pelo número de finalizações, com 13,7 a cada duelo, mas devem contribuir significadamente para atingir um número de finalizações bem plausível. Considerando o clima de decisão que o duelo tem e as características das duas equipes, recomendo que você também inclua essa dica nos seus jogos!



Mais de 7,5 escanteios durante a partida



Outro mercado recomendado no meu palpite de Ajax x Galatasaray é o de escanteios. Uma das estratégias favoritas dos brasileiros no mundo das apostas esportivas. A oportunidade surge em função das estatísticas de ambas as equipes nesse aspecto. Começando pelo Ajax, os holandeses têm uma média de 8,08 escanteios em suas partidas da Liga Europa e 42% dos seus duelos tiveram mais de 9,5 cantos.



Já o Galatasaray tem uma média de 9 escanteios em suas partidas pela UEFA Europa League, com mais de 9,5 em cerca de 33% dos confrontos. Sendo assim, o alto número de finalizações e o estilo ofensivo de ambos os times devem acabar gerando uma grande frequência de escanteios, o que torna o palpite de oito escanteios muito promissor.



Mais de 4,5 cartões amarelos durante a partida



Por fim, minha última dica para você apostar em Ajax x Galatasaray envolve outro mercado muito popular: os cartões amarelos. Sabendo que a partida é fundamental para a pretensão de ambas as equipes na Liga Europa, a rodada final em Amsterdã deve contar com muita entrega e disputa dos jogadores holandeses e turcos.



Em resumo, os duelos do Galatasaray na competição europeia têm uma média de quatro cartões ou mais em 67% das oportunidades. Além disso, os turcos fazem com que o seu adversário leve dois ou mais cartões em 83% nos duelos da Liga Europa. Já os confrontos do Ajax têm quatro ou mais cartões em 75% das vezes, enquanto os seus adversários recebem duas ou mais punições da arbitragem na mesma porcentagem: 75% dos jogos.



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Melhores plataformas para apostar na Liga Europa







Liga Europa — a última chance de ter uma chance de ser campeão da Europa



Não é segredo para ninguém que a Liga Europa é um dos principais campeonatos do futebol mundial. Assim como a Liga dos Campeões, a competição reúne alguns dos principais clubes das ligas europeias em um só torneio. Prova disso é que a atual edição da Liga Europa conta com Galatasaray, Manchester United, Tottenham, Roma, FC Porto, Lyon e o Ajax.



Ainda assim, a Lazio e o Athletic Bilbao são as grandes surpresas e lideram o novo formato da UEFA Europa League. No entanto, o Galatasaray, de Okan Buruk, tem a terceira melhor campanha e é um dos favoritos para ganhar o título da atual edição. Em contrapartida, o Ajax, do técnico Francesco Farioli, está na zona de classificação para as eliminatórias, mas pode conseguir uma classificação direta.



Sendo assim, o duelo será fundamental para a colocação de ambos os clubes na tabela de classificação e, consequentemente, no chaveamento das oitavas de final. Logo, entenda todos os detalhes importantes de um dos clássicos do futebol europeu antes de escolher os mercados para apostar nos melhores sites de apostas brasileiros!



Tabela de classificações da Liga Europa







Ajax — vale tudo para evitar a ida às eliminatórias



Sem dúvidas, o Ajax não tem conseguido o mesmo desempenho nas competições europeias nas últimas temporadas. Isso porque um dos maiores clubes da Holanda foi semifinalista da Liga dos Campeões com Erik ten Hag em 2018/19. Desde então, os holandeses têm sido figurantes no cenário europeu, com participações apagadas na Liga Europa e até na Liga Conferência.



Já nesta temporada, o italiano Francesco Farioli está conseguindo retomar os bons resultados do elenco. Destaque com o Nice na última temporada, o técnico de apenas 35 anos esteve sob o comando do elenco em 33 jogos, com 23 vitórias, quatro empates e seis derrotas. De maneira geral, o Ajax tem números muito consistentes e demonstra ser uma equipe muito equilibrada entre a defesa e o ataque: 69 gols marcados e 28 sofridos.



Antes de você escolher o Ajax como palpite no duelo contra o Galatasaray, vale destacar os desfalques de Francesco Farioli para o confronto decisivo. Em resumo, Amourricho Van Axel-Dongen, Benjamin Tahirovic e Owen Wijndal estão lesionados e não devem terminar o período de recuperação a tempo de estar à disposição do técnico italiano.

Últimos resultados do Ajax



Sparta Rotterdam 0 x 2 Ajax — Campeonato Holandês;



Ajax 2 x 1 RKC Waalwijk — Campeonato Holandês;



AZ Alinhara 2 x 0 Ajax — Campeonato Holandês;



Heerenveen 0 x 2 Ajax — Campeonato Holandês;



Rigas FS 1 x 0 Ajax — Liga Europa.



Galatasaray — vencer e encaminhar a melhor colocação possível



O Galatasaray tem sido uma das sensações da atual temporada do futebol europeu. Comandado por Okan Buruk desde 2022, o elenco turco contou com a chegada de Victor Osimhen no último dia da janela de transferências e, a partir daí, o atacante nigeriano tem sido o maior destaque. São 19 jogos, 15 gols e 5 assistências do camisa 45 na Turquia.



De forma geral, o Galatasaray virou a chave após a eliminação das preliminares da Liga dos Campeões. Isso porque, a partir da queda para o Young Boys, o elenco perdeu apenas uma partida. Ao total, os turcos disputaram 30 jogos, com 19 vitórias, oito empates e três derrotas. Ainda que tenha uma média de gols muito alta, com 74 bolas na rede, o sistema defensivo tem sido um problema, com 47 gols sofridos.



Já em relação a Ajax x Galatasaray, confronto decisivo da Liga Europa, a ausência mais importante é Mauro Icardi, que deve voltar apenas após o término da temporada. Enquanto isso, Gabriel Sara, meio-campista brasileiro, teve um problema no joelho, mas tem tudo para concluir a sua recuperação e estar apto para entrar em campo contra os holandeses.

Últimos resultados do Galatasaray



Galatasaray 1 x 1 Istambul Basaksehir — Copa da Turquia;



Istambul Basaksehir 1 x 2 Galatasaray — Super Liga da Turquia;



Galatasaray 1 x 1 Hatayspor — Super Liga da Turquia;



Galatasaray 3 x 3 Dínamo de Kiev — Liga Europa;



Galatasaray 1 x 0 Konyaspor — Super Liga da Turquia.



Próximos jogos do Ajax e Galatasaray







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Mesmo que sejam duas das equipes com mais tradição no futebol europeu, Ajax e Galatasaray nunca se enfrentaram de maneira oficial ao longo da história. O último e único jogo entre as duas equipes foi um amistoso durante a temporada, no dia 10 de janeiro de 2014.



Naquela oportunidade, o Galatasaray venceu por 2 x 1, com gols de Emre Can e Burak Yilmaz, enquanto Mike van der Hoorn descontou para os holandeses. A partida de preparação foi realizada em Coimbra, cidade de Portugal, no Estádio Municipal Sérgio Conceição.



Escalações das equipes para a Liga Europa



Antes de fazer qualquer aposta no jogão entre Ajax x Galatasaray, é fundamental entender quais serão as prováveis escalações de ambas as equipes. Isso porque as possíveis ausências podem influenciar diretamente no estilo de jogo e no contexto da partida. Com isso, veja quem devem ser os jogadores a entrar em campo pela 8ª rodada do UEFA Europa League:

Ajax — Técnico: Francesco Farioli



Remko Pasveer;



Anton Gaaei;



Jorrel Hato;



Josip Sutalo;



Youri Baas;



Jordan Henderson;



Kenneth Taylor;



Kian Fitz-Jim;



Bertrand Traoré;



Brian Brobbey;



Mika Godts.



Galatasaray — Técnico: Okan Buruk



Fernando Muslera;



Kaan Ayhan;



Davinson Sánchez;



Abdülkerim Bardakc;



Ismail Jakobs;



Berkan Kutlu;



Lucas Torreira;



Bar Ylmaz;



Dries Mertens;



Yunus Akgün;



Victor Osimhen.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Se você quer mais dicas para fazer suas apostas, seja com o palpite no Ajax ou até mesmo no Galatasaray, veja alguns dados que eu separei que podem ajudar você na sua análise. Confira os principais dados para ter em conta para ter ainda mais chances de acertar a sua aposta na Liga Europa:



O Ajax tem um aproveitamento de 83,3% quando atua na Johan Cruyff Arena. Ao total, os holandeses foram superados em apenas duas oportunidades, contra Panathinaikos e Lazio;



O Ajax tem uma média de 2,4 gols marcados nos duelos em que atua com o apoio da sua torcida. De maneira geral, esses confrontos têm, pelo menos, três gols marcados por ambas as equipes;



O Galatasaray tem 140 finalizações na Liga Europa, a maior média de chutes a cada 90 minutos entre todos os clubes da competição continental nesta edição;



O Galatasaray tem uma média de 2,28 gols esperados a cada partida disputada pela Liga Europa, a maior marca entre os seus adversários no torneio.



Dica do autor



É impossível ignorar o momento de Victor Osimhen com a camisa do Galatasaray. Um dos atacantes mais desejados no futebol europeu, o nigeriano chegou no elenco e soma mais participações diretas em gols do que jogos com a camisa turca. Ao total, são 15 gols marcados e outras cinco assistências concedidas para os seus companheiros balançarem as redes em apenas 19 jogos.



Sendo assim, não poderia deixar de recomendar que você considere tentar a sorte em mercados envolvendo o camisa 45 do time visitante nesse duelo decisivo. Seja para marcar a qualquer momento ou até mesmo em número de finalizações, Osimhen deve ser uma das melhores alternativas não somente do confronto entre Ajax x Galatasaray, mas de todos os jogadores da UEFA Europa League na atual edição.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Ajax x Galatasaray pela Liga Europa?



A partida decisiva entre Ajax x Galatasaray, pela 8ª rodada da fase de grupos da Liga Europa, acontece na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam. Uma vitória será fundamental para ambas as equipes na disputa das oitavas de final.



Onde assistir Ajax x Galatasaray?



Se você quer acompanhar todas as emoções da última rodada da fase de grupos da Liga Europa, assim como Ajax x Galatasaray, a Cazé TV (YouTube) e a Band (TV aberta) devem ser os canais para assistir tudo ao vivo!



Qual é o time favorito a vencer a partida?



É muito complicado apontar um favorito em Ajax x Galatasaray. Analisando todo o contexto das duas equipes na temporada e o mando de campo do time holandês, acredito que um empate seja o resultado mais provável.



Isso porque, mesmo que os turcos vivam um momento melhor e tenham um elenco superior, a necessidade do Ajax poderia igualar as forças e complicar a vida de Okan Buruk. De qualquer maneira, também é interessante apostar na chance dupla de empate e vitória do Ajax, que precisa vencer para conseguir a classificação direta.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

