Fluminense pretende aumentar proposta de investimento da SAF

Presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro aguarda balanço de 2025 e estima debate sobre propostas a partir de março

O assunto SAF voltou a entrar em pauta nesta sexta-feira (16) no Fuminense. O presidente Mattheus Montenegro, em coletiva no CT Carlos Castilho, afirmou que há movimentações internas e burocráticas para que, a partir de março, a proposta comece a ser debatida no Conselho Deliberativo.

“Está acontecendo uma análise de todos os documentos jurídicos do clube. A parte financeira ainda não começou porque ainda não fechamos o resultado de 2025 e isso é muito importante para fins da proposta porque o valor da dívida do clube impacta bastante na proposta. Já temos os valores do clube fechados até novembro, falta fechar dezembro, o que faremos ainda em janeiro. E pedimos à auditoria que faça a análise das nossas demonstrações financeiras até o fim de fevereiro. A partir disso, vamos poder ter todos os elementos para fazermos a diligência financeira também”, explicou o presidente Mattheus Montenegro.

Além disso, Mattheus garantiu que há negociação para tentar aumentar do valor da proposta, mas aguarda a diligência jurídica e financeira para levar o valor.

“Depois, em paralelo, trabalhamos na minuta dos documentos da operação. Ou seja, o acordo de investimentos e o acordo de acionistas. Hoje só temos uma proposta na mesa e eu quero levar esse tema ao Conselho (Deliberativo) já com os documentos para que a gente possa ter longas discussões em diversas reuniões. Por fim, disse que uma das missões era dar transparência e levar todas as informações, e a segunda é trabalhar no melhor interesse do clube e eu entendo que isso é aumentar a proposta do que a gente tem”, completou.

A proposta para SAF do Fluminense

Inicialmente, a proposta para a SAF do Fluminense prevê investimento de R$ 6,9 bilhões em 10 anos. Um fundo com 40 investidores tricolores propõe aporte inicial de R$ 500 milhões e assunção da dívida de R$ 871 milhões. O projeto da Lazuli Partners e LZ Sports, no entanto, só sai do papel se tiver aprovação em Assembleia Geral.

